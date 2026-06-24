Grimaldo vor Atlético-Wechsel

Der Wechsel von Alejandro Grimaldo zu Atlético Madrid steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Mehrere übereinstimmende Berichte aus Deutschland und Spanien melden, dass die Verhandlungen zwischen Atlético und Bayer 04 Leverkusen in die entscheidende Phase gegangen sind.

Grimaldo soll sich schon vor einiger Zeit mit Atlético Madrid über einen Wechsel verständigt haben. Laut Berichten wurde die Einigung zwischen Spieler und Klub inzwischen auch vom Umfeld des Spaniers bestätigt. Der Linksverteidiger möchte nach Spanien zurückkehren und hatte bereits im Winter ein finanziell deutlich lukrativeres Angebot aus Saudi-Arabien ausgeschlagen. Ursprünglich bot Atlético rund 20 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Leverkusen lehnte diese Offerte ab und forderte zunächst 30 Millionen Euro. Mittlerweile scheint jedoch eine Kompromisslösung gefunden worden zu sein.

Für Leverkusen ist der Wechsel keine Überraschung. Grimaldo besitzt nur noch ein Jahr Vertrag und soll vom Verein bereits früher die Zusage erhalten haben, bei einem marktgerechten Angebot gehen zu können. Transferexperte Matteo Moretto berichtet, dass die letzten Details aktuell ausgearbeitet werden und der Deal noch heute abgeschlossen werden könnte.