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Weil Inter bei Goalie Vicario nicht zuschlug, zeigen zwei andere Serie A-Klubs Interesse

Autor: | Publiziert: 18 Juni, 2026 11:15
Weil Inter bei Goalie Vicario nicht zuschlug, zeigen zwei andere Serie A-Klubs Interesse

Inter Mailand hat sich jüngst gegen eine Verpflichtung von Spurs-Goalie Guglielmo Vicario entschieden, obwohl dieser lange Zeit als Nachfolger von Yann Sommer im Gespräch war. Der 29-jährige Italiener könnte dennoch in die Serie A zurückkehren.

Den Torhüter soll es seit geraumer Zeit in die Heimat ziehen. Laut «Sky Italia» ist Vicario sowohl bei Napoli als auch bei Juventus ein Thema. Bei den Turinern ist zwar Emiliano Martinez von Aston Villa erste Wahl, allerdings gibt es bislang keine Einigung. Vicario ist eine namhafte Alternative. Napoli wiederum beschäftigt sich mit Vicario als Option für allfällige Abgänge auf der Torhüterposition, da Alex Meret und auch Vanja Milinkovic-Savic den Verein verlassen könnten.

Vicario stand vor seinem Wechsel auf die Insel vor drei Jahren unter anderem beim FC Empoli und bei Cagliari zwischen den Pfosten. Sein aktueller Vertrag in London läuft bis 2028.

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