FC Thun verpflichtet Nico Maier

Der FC Thun hat die Verpflichtung von Nico Maier offiziell bekanntgegeben. Der 25-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt von FC Blau-Weiss Linz zurück in die Schweiz und unterschreibt beim Schweizer Meister einen Vertrag bis Sommer 2028.

Zudem besitzt der Klub eine Option auf eine weitere Saison. Für Maier endet damit bereits nach einem Jahr das Abenteuer in der österreichischen Bundesliga. In der vergangenen Saison absolvierte er 22 Pflichtspiele für Blau-Weiss Linz und steuerte vier Tore sowie eine Vorlage bei. Zuvor hatte sich der gebürtige Berner beim FC Wil als einer der auffälligsten Offensivspieler der Challenge League etabliert.

Besonders stark verlief seine Saison 2024/25, in der ihm elf Tore und vier Assists gelangen. Maier stammt aus dem Nachwuchs von BSC Young Boys und durchlief dort sämtliche Juniorenstufen. Für die erste Mannschaft der Berner kam er zu zwei Einsätzen in der Super League sowie zu einem Kurzeinsatz in der Champions League. Mit der Verpflichtung erhält Thun einen kreativen und technisch starken Offensivspieler, der mehrere Rollen hinter den Spitzen übernehmen kann.