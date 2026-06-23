Tonali bleibt der grosse Traum von Tottenham

Bei den Tottenham Hotspurs laufen die Planungen für den Transfersommer offenbar auf Hochtouren. Zu den spannendsten Namen gehört aktuell Eduardo Camavinga. Laut englischen Berichten soll der Mittelfeldspieler von Real Madrid auf einer internen Liste möglicher Verstärkungen stehen.

Ein Transfer wäre allerdings alles andere als günstig. Die Ablöse wird auf etwa 50 bis 60 Millionen Pfund geschätzt. Gleichzeitig gilt ein Wechsel derzeit eher als Marktchance denn als konkret fortgeschrittene Verhandlung. Der Gedanke dahinter: Sollte Real Madrid tatsächlich Enzo Fernández von Chelsea verpflichten, könnte sich die Situation von Camavinga verändern und Tottenham eine Möglichkeit eröffnen.

Das grösste Thema bei den Spurs bleibt jedoch weiterhin Sandro Tonali. Der Mittelfeldspieler von Newcastle United wird seit Tagen mit einem spektakulären Wechsel nach Nordlondon in Verbindung gebracht. Medien sprechen sogar von einem möglichen Gesamtpaket im Bereich von 100 Millionen Pfund, was Tonali zu einem der teuersten Transfers der Vereinsgeschichte machen würde.

Insgesamt wird Tottenham derzeit mit einer aussergewöhnlich hohen Zahl an Spielern in Verbindung gebracht. Allein in den vergangenen Tagen sollen über 20 potenzielle Neuzugänge diskutiert worden sein. Neben den Mittelfeldthemen tauchte zuletzt auch der Name Jason Steele auf. Der Torhüter von Brighton & Hove Albion wird als mögliche Verstärkung für die Keeper-Position gehandelt. Aus heutiger Sicht wirkt Tonali allerdings deutlich unrealistischer als Camavinga. Newcastle hat keinen Verkaufsdruck und würde nur bei einer enormen Summe überhaupt gesprächsbereit sein. Camavinga könnte dagegen von möglichen Entwicklungen bei Real Madrid profitieren.