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Einigung mit Newcastle

Tottenham ist bei Sandro Tonali am Ziel

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 20:41
Tottenham ist bei Sandro Tonali am Ziel

Tottenham ist bei seinen Bemühungen um Mittelfeldspieler Sandro Tonali am Ziel angelangt.

Der 26-jährige Italiener wird Newcastle United laut «The Athletic» nach drei Jahren verlassen und zu den Spurs wechseln. Die Londoner zahlen 92,5 Millionen Pfund Ablöse. Durch Boni können sogar noch weitere 7,5 Millionen hinzukommen. Tonali ist dabei nicht der einzige zentrale Mittelfeldspieler, der Tottenham in diesem Sommer verstärkt. Auch Mateus Fernandes wird zum Klub stossen.

Die Spurs setzen nach einer miserablen letzten Saison ihre Shoppingtour unentwegt fort. Die Defensive wurde bereits mit Andy Robertson, Marco Senesi und Jan Paul van Hecke verstärkt.

Mit Tonali stösst ein sehr spielstarker Profi zum Team. Der Mittelfeldprofi war vor seiner Zeit auf der Insel für Milan und Brescia aktiv.

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