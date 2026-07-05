Bundesliga-Klubs beobachten Mamadou Doumbia

Mamadou Doumbia könnte Watford in diesem Sommer verlassen. Der 20-jährige Stürmer weckt mit seinen Leistungen das Interesse mehrerer europäischer Klubs.

Besonders aus der Bundesliga soll es konkrete Beobachter geben: RB Leipzig, die TSG Hoffenheim und der Hamburger SV werden ebenso mit dem malischen Nationalspieler in Verbindung gebracht wie die AS Monaco. Obwohl Doumbia bei Watford noch bis 2029 unter Vertrag steht, gilt ein Wechsel als durchaus realistisch. Die Vielzahl an Interessenten erhöht den Druck auf den englischen Klub, sich mit der Zukunft des Angreifers auseinanderzusetzen. Eine Entscheidung über einen möglichen Transfer könnte daher in den kommenden Wochen fallen.

Doumbia wechselte im Sommer 2024 nach Watford und absolvierte in der vergangenen Championship-Saison 52 Pflichtspiele. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Für die Nationalmannschaft Malis kommt der Angreifer bereits auf sieben Einsätze und ein Tor. Mit seinem Alter, seiner Physis und seinem Entwicklungspotenzial gilt Doumbia als spannendes Projekt für mehrere europäische Vereine.