Tijjani Reijnders könnte ManCity in Richtung Spanien verlassen

Der niederländische Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders könnte Manchester City nur ein Jahr nach seiner Ankunft bereits wieder verlassen.

Der 27-Jährige steht laut «Radio Marca» im Fokus von Atlético Madrid. Die beiden Klubs sollen sich sogar schon in Verhandlungen befinden. Reijnders stiess erst vor Jahresfrist für bis zu 70 Mio. Euro Ablöse von Milan zu den Skyblues. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2030. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte kam er allerdings nicht mehr wie gewünscht zum Einsatz. Ob der designierte neue City-Coach Enzo Maresca auf ihn setzen würde, ist unklar.

Der Spielmacher scheint eine Luftveränderung aber sehr wohl in Betracht zu ziehen. Atlético will genau davon profitieren und Reijnders unter Vertrag nehmen.