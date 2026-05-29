SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach nur einem Jahr

Tijjani Reijnders könnte ManCity in Richtung Spanien verlassen

Autor: | Publiziert: 29 Mai, 2026 15:48
Tijjani Reijnders könnte ManCity in Richtung Spanien verlassen

Der niederländische Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders könnte Manchester City nur ein Jahr nach seiner Ankunft bereits wieder verlassen.

Der 27-Jährige steht laut «Radio Marca» im Fokus von Atlético Madrid. Die beiden Klubs sollen sich sogar schon in Verhandlungen befinden. Reijnders stiess erst vor Jahresfrist für bis zu 70 Mio. Euro Ablöse von Milan zu den Skyblues. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2030. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte kam er allerdings nicht mehr wie gewünscht zum Einsatz. Ob der designierte neue City-Coach Enzo Maresca auf ihn setzen würde, ist unklar.

Der Spielmacher scheint eine Luftveränderung aber sehr wohl in Betracht zu ziehen. Atlético will genau davon profitieren und Reijnders unter Vertrag nehmen.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Sofortiger Wechsel?

Leon Goretzka wird für Januar-Wechsel von spanischem Klub kontaktiert
Viele Vereine interessiert

FC Bayern ohne Chance: Ausnahmetalent unterschreibt bei Real Madrid
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Einigung fast da

Tottenham holt Conor Gallagher in die Premier League zurück
Mehr entdecken
Wahl getroffen

Bernardo Silva hat entschieden, in welcher Liga er künftig spielen will

29.05.2026 - 17:20
Nach nur einem Jahr

Tijjani Reijnders könnte ManCity in Richtung Spanien verlassen

29.05.2026 - 15:48
Es wird konkret

Barça bereitet nach Treffen offizielles Angebot für Julian Alvarez vor

28.05.2026 - 11:34
Atlético ist dran

Wechsel von Spurs-Captain Cristian Romero nach Spanien wird möglich

25.05.2026 - 13:09
Ablösefreier Transfer

Bernardo Silva soll vor Wechsel zu Atlético Madrid stehen

23.05.2026 - 15:22
Tessmann-Verkauf

Premier-League-Klubs lauern auf Lyon-Akteur

20.05.2026 - 16:19
Barça träumt von Álvarez

Atlético fordert hohe Ablöse für Stürmer

19.05.2026 - 15:22
Schon auf Vertrag geeinigt

Atlético Madrid arbeitet an 25-Millionen-Transfer

16.05.2026 - 15:50
Als Casemiro-Ersatz

Éderson-Wechsel zu Manchester United steht wohl kurz bevor

9.05.2026 - 16:46
An der Seitenlinie

Atlético-Coach Diego Simeone hat gegen Arsenal seinen Ex-Boss attackiert

6.05.2026 - 10:30