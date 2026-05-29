Ardon Jashari steht bei Ligakonkurrent von Milan auf dem Zettel

Der Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari hat eine schwierige erste Saison beim AC Mailand hinter sich, in der er es nicht geschafft hat, sich als Stammspieler zu etablieren. Ein Serie A-Konkurrent der Rossoneri nimmt den 23-Jährigen dennoch ins Visier.

Atalanta glaubt offensichtlich an die Fähigkeiten des Mittelfeldstrategen, die dieser zuvor in Brügge und auch in Luzern zweifellos schon unter Beweis gestellt hat. Jashari gehört laut italienischen Medienberichten zu den Kandidaten, die Ederson ersetzen könnten. Der Brasilianer wird seinerseits in Kürze für rund 50 Mio. Euro zu Manchester United wechseln.

Die Suche nach einem Nachfolger hat längst begonnen. Neben Jashari stehen demnach auch dessen Milan-Teamkollege Samuele Ricci und Lucas Da Cunha (Como) im Visier von Atalanta.

Dort stehen in der sportlichen Führung gravierende Veränderungen bevor: Maurizio Sarri wird als Trainer übernehmen und der frühere Juve-Direktor Cristiano Giuntoli als Sportdirektor.

Ob Jashari zu den Neuzugängen zählen wird, ist noch offen. Vor Jahresfrist zahlte Milan für die Dienste des 23-jährigen Schweizers beinahe 40 Mio. Euro. In erster Linie wird seine Zukunft bei den Rossoneri davon abhängen, ob der neue Trainer auf ihn setzen will oder nicht.