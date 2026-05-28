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Wieder am Verhandlungstisch

Die Bayern und Konrad Laimer nähern sich an

Autor: | Publiziert: 28 Mai, 2026 17:02
Die Bayern und Konrad Laimer nähern sich an

Nachdem die Bayern und Konrad Laimer bezüglich einer Vertragsverlängerung zwischenzeitlich auf Distanz gegangen sind, wird es nun wieder sehr konkret. Ehrenpräsident Uli Hoeness soll dabei eine Rolle spielen.

Grundsätzlich möchten Laimer und die Bayern die bislang erfolgreiche Zusammenarbeit unbedingt fortsetzen. Der 29-jährige Rechtsfuss fühlt sich im Klub äusserst wohl und ist sogar zu einer Identifikationsfigur avanciert. Die Gehaltsvorstellungen passten bislang allerdings nicht zusammen. Inzwischen sitzen die beiden Parteien jedoch wieder am Verhandlungstisch.

Nach Angaben von «Sport 1» hat sich sogar Uli Hoeness in die Gespräche eingeschaltet. Er soll sich direkt mit der Laimer-Seite unterhalten und dieser aufgezeigt haben, was von Seiten der Münchner möglich ist und was nicht. Zunächst soll der Rechtsverteidiger 12 bis 15 Mio. Euro jährlich gefordert haben. Dies hat Sportvorstand Max Eberl abgelehnt. Für den Nationalspieler liegt lediglich eine moderate Gehaltserhöhung drin. Aktuell soll er pro Jahr rund 8 bis 9 Mio. Euro kassieren.

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