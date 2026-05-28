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Wolfsburg mistet aus: 9 Abgänge sind nach Abstieg bereits fix

Autor: | Publiziert: 28 Mai, 2026 15:50
Wolfsburg mistet aus: 9 Abgänge sind nach Abstieg bereits fix

Der VfL Wolfsburg nimmt nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga viele Veränderungen am Kader vor. Gleich neun Spieler werden auf einen Schlag verabschiedet.

Jeanuel Belocian (21/Bayer Leverkusen), Adam Daghim (20/RB Salzburg), Jenson Seelt (23/AFC Sunderland) und Jesper Lindström (26/SSC Neapel) kehren nach ihren Leihen zu den Stammklubs zurück und haben bei den Wölfen keine Zukunft mehr. Ausserdem werden die Ende Juni auslaufenden Verträge von Jonas Wind (27) und Mittelfeldspieler Kevin Paredes (23) nicht verlängert. Und die zurzeit ausgeliehenen Nicolas Cozza (27/FC Nantes), Bartol Franjic (26/FC Venedig) und Jakub Kaminski (23/1. FC Köln) kehren nach Klubangaben nicht mehr nach Wolfsburg zurück.

Der Schweizer Sportdirektor Pirmin Schwegler wird in den kommenden Wochen bei der Kaderbildung viel zu tun haben. Es wird noch zu weiteren Abgängen und auch einigen Neuzugängen kommen. Klares Ziel ist die sofortige Rückkehr in die Bundesliga. Unklar ist weiterhin, wer neuer Trainer wird.

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