Wolfsburgs Trainer Daniel Bauer darf weitermachen

Trotz der klaren 0:4-Niederlage beim VfB Stuttgart am Sonntag macht der VfL Wolfsburg vorderhand mit Trainer Daniel Bauer weiter.

Der 43-Jährige hatte den Posten bei den Wölfen kurz vor Weihnachten übernommen, nachdem zuvor Paul Simons entlassen wurde. Die Bilanz von Bauer spricht nicht für diesen: Von 14 Bundesligaspielen konnte Wolfsburg unter seiner Leitung nur deren drei gewinnen. Wie die «Bild» und «Sky» übereinstimmend berichten, darf der Trainer aber zumindest bis zum Heimspiel gegen den Hamburger SV am kommenden Samstag weitermachen.

Auch der ebenfalls angezählte Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen bleibt vorläufig im Amt. Einige seiner Personalentscheidungen und Transfers haben bislang nicht wie gewünscht geklappt.