Felix Magath könnte vor sensationellem Bundesliga-Comeback stehen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 10:55
Der Name Felix Magath (72) wird mit seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.

Bei den Wölfen läuft es in dieser Saison weiterhin nicht nach Wunsch. Trainer Daniel Bauer, der erst Ende Dezember des vergangenen Jahres übernommen hatte, konnte keine Trendwende einleiten und läuft nun gemäss «Bild» seinerseits Gefahr, wieder abgelöst zu werden. Dino Toppmöller, Thomas Reis sowie Dieter Hecking und eben auch Felix Magath werden als mögliche Nachfolger gehandelt. Letzterer wäre eine Option bis im Sommer.

Zur Erinnerung: Magath führte Wolfsburg in der Saison 2008/09 sensationell zum Meistertitel und hat auch deshalb Fürsprecher im Verein: Neben VW-Chef Oliver Blume zählt beispielsweise auch der Schweizer Ex-Goalie Diego Benaglio dazu, der in der Meistersaison Stammkeeper war und heute im Aufsichtsrat vertreten ist.

Vorerst bleibt der aktuelle Trainer Daniel Bauer noch im Amt. Die nächste Partie beim VfB Stuttgart am kommenden Sonntag könnte wegweisend sein.

