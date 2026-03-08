Wolfsburg trennt sich von Sportchef Christiansen – Neuer Trainer steht bereit

Beim VfL Wolfsburg hat es nach der sportlichen Krise weitreichende personelle Konsequenzen gegeben. Der Aufsichtsrat des Bundesligisten hat Geschäftsführer Sport Peter Christiansen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der 51-Jährige wurde am Samstagabend freigestellt und ist damit nicht länger für die sportlichen Geschicke der Niedersachsen verantwortlich.

Christiansen war erst seit Sommer 2024 in Wolfsburg tätig. Laut Aufsichtsratsvorsitzendem Sebastian Rudolph habe man sich trotz seines grossen Engagements zu diesem Schritt entschlossen, da die sportlichen Ergebnisse der Männer-Mannschaft hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Positiv hervorgehoben wurde hingegen seine Arbeit im Frauenbereich, wo der personelle Umbruch erfolgreich umgesetzt worden sei. Christiansen selbst erklärte zum Abschied, dass er stets mit voller Hingabe für den Klub gearbeitet habe und dankte Mitarbeitern, Spielern und Fans.

Parallel dazu soll auch auf der Trainerbank eine Veränderung erfolgen. Nach mehreren Niederlagen in der Bundesliga wurde auch Cheftrainer Daniel Bauer freigestellt. Die jüngste 1:2-Heimniederlage gegen den Hamburger SV war bereits das sechste verlorene Spiel aus den letzten sieben Ligapartien und verschärfte die angespannte Lage im Abstiegskampf.

Als möglicher Nachfolger wird Dieter Hecking gehandelt. Der 61-Jährige kennt den Klub bereits aus seiner ersten Amtszeit von 2013 bis 2016, in der er Wolfsburg 2015 zum Sieg im DFB-Pokal führte. Nun soll er dem Verein erneut helfen – diesmal mit dem Ziel, den drohenden Abstieg zu verhindern.