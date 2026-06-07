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Wolfsburg droht Abgang

AC Florenz macht Ernst bei Majer

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 11:21
AC Florenz macht Ernst bei Majer

Die Zukunft von Lovro Majer könnte schon bald wieder in der Serie A liegen. Laut «Tuttomercato» zeigt vor allem AC Florenz grosses Interesse am Spielmacher des VfL Wolfsburg. Die Fiorentina soll derzeit die konkretesten Bemühungen um den kroatischen Nationalspieler unternehmen.

Allerdings sind die Italiener nicht allein. Auch Neapel und Como 1907 werden mit Majer in Verbindung gebracht. Wolfsburg befindet sich trotz des langfristigen Vertrags bis 2028 grundsätzlich in einer guten Verhandlungsposition. Dennoch könnte die sportliche Situation den Preis beeinflussen.

Italienischen Berichten zufolge hoffen die Niedersachsen auf mindestens 20 Millionen Euro Ablöse, während interessierte Vereine eher Angebote zwischen 15 und 16 Millionen Euro vorbereiten sollen. Zusätzlich hat Majer offenbar klare Vorstellungen für seinen nächsten Karriereschritt. Demnach wünscht sich der 28-Jährige ein Nettogehalt zwischen vier und fünf Millionen Euro pro Jahr sowie die Aussicht auf eine Schlüsselrolle in seiner neuen Mannschaft.

Der Kroate war einst für eine hohe Ablöse nach Wolfsburg gewechselt, konnte sein Potenzial aber nicht immer konstant abrufen. Dennoch geniesst er in Italien weiterhin einen hervorragenden Ruf – insbesondere wegen seiner technischen Qualität und Kreativität im letzten Drittel.

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