Thun-Talent nun auch auf dem Zettel der Serie A

Franz-Ethan Meichtry könnte einer der spannendsten Namen auf dem Transfermarkt werden. Der 20-jährige Mittelfeldspieler spielte eine wichtige Rolle beim Erfolg des FC Thun in der Super League und hat sich damit auf die Notizzettel mehrerer europäischer Vereine gespielt.

Besonders konkret wird Interesse aus der Türkei und Deutschland gemeldet. So soll Galatasaray den Schweizer U21-Nationalspieler beobachten. Auch der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim verfolgen die Entwicklung des Mittelfeldspielers. Aus Italien gibt es nun ebenfalls mehrere Interessenten. Parma Calcio wird mit Meichtry in Verbindung gebracht, während Genua die Situation aufmerksam beobachten soll. Konkrete Verhandlungen oder offizielle Angebote gibt es bislang allerdings nicht.

Meichtry überzeugte in der vergangenen Saison mit acht Toren und drei Vorlagen in 35 Pflichtspielen. Vor allem seine Technik, sein Zug zum Tor und seine Fähigkeit, aus dem Mittelfeld heraus Angriffe zu initiieren, machen ihn für Scouts interessant. Der Schweizer U21-Nationalspieler steht in Thun noch langfristig bis 2030 unter Vertrag. Entsprechend sitzt der Meister in einer komfortablen Position und dürfte nicht unter Verkaufsdruck stehen.