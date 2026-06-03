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Vertrag bis 2028

Der VfL Wolfsburg hat seinen neuen Trainer bestimmt

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 17:35
Der VfL Wolfsburg hat seinen neuen Trainer bestimmt

Tobias Strobl übernimmt als neuer Trainer des Bundesliga-Absteigers VfL Wolfsburg.

Der 38-Jährige war bislang beim Drittligisten SV Verl tätig und steigt nun eine Liga auf. Mit Wolfsburg soll er die sofortige Rückkehr in die Bundesliga realisieren. Strobl unterschreibt bei den Wölfen bis 2028. Verl kassiert dem Vernehmen nach eine Ablöse.

«Wir haben in kurzer Zeit viele Gespräche geführt. Im Ergebnis sind Pirmin Schwegler und ich der festen Überzeugung, mit Tobias Strobl den richtigen Trainer gefunden zu haben», sagt Strobl-Vorgänger und Sportgeschäftsführer Dieter Hecking, «er ist ein Trainer mit grosser Energie und einer klaren Vorstellung vom Fussball, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt. Mit seiner erfolgreichen Arbeit an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profibereich hat er sich beim FC Augsburg einen Namen gemacht. Wie man eine Mannschaft formt und Spieler weiterentwickelt, sie auf ein neues Niveau bringt, das hat er nicht nur in Verl zuletzt eindrucksvoll nachweisen können.»

Strobl freut sich auf die neue Aufgabe: «Der Austausch mit Dieter und Pirmin war vom ersten Moment an überragend. Ich hatte sofort das Gefühl, dass es passt und die Aufgabe beim VfL Wolfsburg etwas Besonderes ist. Es reizt mich sehr, Teil davon zu sein und hier etwas Neues aufzubauen. Diese Herausforderung werde ich mit viel Positivität angehen, das ist mein Naturell. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die Zeit, die vor uns liegt.»

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