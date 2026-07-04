Morten Hjulmand: So viel liegen Atlético Madrid und Sporting noch auseinander

Atlético Madrid will sich so schnell wie möglich mit Morten Hjulmand verstärken. Die Verhandlungen mit Sporting laufen, eine Differenz gibt es noch.

Morten Hjulmand könnte in diesem Sommer tatsächlich nach Spanien wechseln, aber nicht zu Real Madrid. Sondern in den roten Bezirk der iberischen Metropole.

Dem Journalisten Matteo Moretto zufolge stehen Atlético Madrid und Sporting hinsichtlich eines Transfers von Hjulmand in ständigem Kontakt. Die Differenz bei den Ablösevorstellungen liege noch bei fünf Millionen Euro plus einigen Prämien.

Atlético und Hjulmand sollen sich bereits über einen Wechsel einig sein. Jetzt liegt alles an den Klubs, um sich bezüglich der zu zahlenden Transferentschädigung einig zu werden.

Sporting soll eine Ablöse zwischen 40 und 50 Millionen Euro fordern, Hjulmands Ausstiegsklausel liegt bei 80 Millionen Euro.