SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verhandlungen über Ablöse

Morten Hjulmand: So viel liegen Atlético Madrid und Sporting noch auseinander

Autor: | Publiziert: 4 Juli, 2026 16:09
Morten Hjulmand: So viel liegen Atlético Madrid und Sporting noch auseinander

Atlético Madrid will sich so schnell wie möglich mit Morten Hjulmand verstärken. Die Verhandlungen mit Sporting laufen, eine Differenz gibt es noch.

Morten Hjulmand könnte in diesem Sommer tatsächlich nach Spanien wechseln, aber nicht zu Real Madrid. Sondern in den roten Bezirk der iberischen Metropole.

Dem Journalisten Matteo Moretto zufolge stehen Atlético Madrid und Sporting hinsichtlich eines Transfers von Hjulmand in ständigem Kontakt. Die Differenz bei den Ablösevorstellungen liege noch bei fünf Millionen Euro plus einigen Prämien.

Atlético und Hjulmand sollen sich bereits über einen Wechsel einig sein. Jetzt liegt alles an den Klubs, um sich bezüglich der zu zahlenden Transferentschädigung einig zu werden.

Sporting soll eine Ablöse zwischen 40 und 50 Millionen Euro fordern, Hjulmands Ausstiegsklausel liegt bei 80 Millionen Euro.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Sofortiger Wechsel?

Leon Goretzka wird für Januar-Wechsel von spanischem Klub kontaktiert
Viele Vereine interessiert

FC Bayern ohne Chance: Ausnahmetalent unterschreibt bei Real Madrid
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Einigung fast da

Tottenham holt Conor Gallagher in die Premier League zurück
Mehr entdecken
Verhandlungen über Ablöse

Morten Hjulmand: So viel liegen Atlético Madrid und Sporting noch auseinander

4.07.2026 - 16:09
Kostet 20 Millionen

Atlético bestätigt die Ankunft von Alejandro Grimaldo

30.06.2026 - 16:12
Nach Spanien

45 Millionen: Roma-Star Manu Koné blockt Transfer ab

27.06.2026 - 12:21
Einigung offenbar unmittelbar bevorstehend

Grimaldo vor Atlético-Wechsel

24.06.2026 - 17:19
Álvarez-Poker eskaliert

Barcelona-Wechsel wird zur Transfer-Saga des Sommers

24.06.2026 - 10:48
Sunderland will nicht verkaufen

Brobbey spielt sich ins Schaufenster weiterer Topklubs

23.06.2026 - 18:03
Barcelona bleibt Wunschziel

Julián Álvarez sorgt für Transfer-Beben

23.06.2026 - 13:18
Nach nur einem Jahr

Neue Lockrufe: Verlässt Tijjani Reijnders ManCity schon wieder?

20.06.2026 - 11:26
Treibt Transfer voran

Leverkusen-Profi Alejandro Grimaldo ist sich mit einem anderen Klub einig

19.06.2026 - 14:44
Franzose vor Wechsel

Arsenal ist sich mit Roma-Profi Manu Koné über Wechsel einig

17.06.2026 - 12:44