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Roma-Youngster bei Luzern und Sion auf dem Zettel

Autor: | Publiziert: 4 Juli, 2026 14:58
Roma-Youngster bei Luzern und Sion auf dem Zettel

Ein Youngster aus dem Nachwuchs der Roma könnte in die Schweiz wechseln. Der FC Luzern und der FC Sion sollen Interesse bekunden.

Die AS Rom hat den Vertrag von Federico Nardin erst im Januar bis 2028 verlängert – mit der Option auf zwei weitere gemeinsame Jahre. Und dennoch könnte der Youngster einen Wechsel vornehmen.

Die Schweiz lockt. Laut dem Portal «tuttomercatoweb.com» interessieren sich aus der Super League sowohl der FC Luzern als auch der FC Sion für Nardin, der momentan mit der italienischen U19 an der Europameisterschaft teilnimmt.

Das Turnier findet vom 28. Juni bis zum 11. Juli in Wales statt. Nach zwei Spielen belegt Italien in Gruppe B hinter der Ukraine (6 Punkte) mit vier Zählern den 2. Platz. Am Sonntag (17 Uhr) steht das wichtige Duell gegen die Ukraine an.

Nardin besitzt alle Qualitäten, um sich langfristig in einer europäischen Topliga zu etablieren. Seine Kombination aus Physis, defensiver Intelligenz und Führungsqualität macht ihn zu einem Prototyp des modernen Innenverteidigers.

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