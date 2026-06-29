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Luzern-Stürmer Sinan Karweina kehrt nach Deutschland zurück

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 17:08
Luzern-Stürmer Sinan Karweina kehrt nach Deutschland zurück

Der deutsche Angreifer Sinan Karweina verlässt den FC Luzern definitiv und kehrt in die Heimat zurück.

Der deutsche Drittligist SV Wehen Wiesbaden gibt die ablösefreie Verpflichtung des 27-Jährigen bekannt. Karweina unterzeichnet einen mehrjährigen Kontrakt. In Luzern hat der Stürmer in der vergangenen Spielzeit nur 19 Pflichtspiele bestritten. Dabei ist ihm ein Tor geglückt. Dass der Ende Juni auslaufende Vertrag nicht mehr verlängert wird, ist schon länger klar.

Nun steht auch fest, wo Karweina künftig spielt. «Mit Sinan haben wir einen Spieler für uns gewonnen, der genau unserem Anforderungsprofil für einen Offensivspieler entspricht», sagt Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport beim SVWW. «Er hat bereits auf höchstem Niveau in Österreich und der Schweiz seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wir sind darum sehr froh, dass Sinan ab sofort für uns aufläuft.»

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