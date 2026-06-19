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Neuer Kontrakt

Der FC Luzern bindet seinen Youngster Andrej Vasovic langfristig

Autor: | Publiziert: 19 Juni, 2026 10:33
Der FC Luzern bindet seinen Youngster Andrej Vasovic langfristig

Der FC Luzern stattet seinen jungen Mittelstürmer Andrej Vasovic mit einem langfristigen Vertrag aus.

Der 18-Jährige wurde bei den Innerschweizern ausgebildet und im Laufe der vergangenen Spielzeit fix in den Profikader integriert. In 22 Super League-Partien erzielte Vasovic dabei sechs Treffer.

Nun hat der Angreifer einen Kontrakt bis 2030 unterzeichnet. Sportchef Remo Meyer sagt dazu: «Die Entwicklung von Andrej Vasovic bereitet uns grosse Freude. Andrej arbeitet konsequent, bringt die richtige Einstellung mit und geht auf dem Platz stets mit grossem Einsatz voran. Zudem strahlt er Torgefahr aus. Er hat sich seine Rolle in der 1. Mannschaft mit guten Leistungen erarbeitet. Nun wollen wir gemeinsam darauf aufbauen und die nächsten Schritte gehen.»

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