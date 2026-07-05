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Olympiakos fordert bis zu 35 Millionen Euro

Aston Villa erkundigt sich nach Tzolakis

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 16:55
Aston Villa erkundigt sich nach Tzolakis

Aston Villa beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von Konstantinos Tzolakis. Der englische Premier-League-Klub soll zu mehreren Vereinen gehören, die sich nach der Situation des griechischen Nationaltorhüters erkundigt haben.

Neben Villa werden auch Brighton & Hove Albion, Leeds United und Coventry City als Interessenten genannt. Der 23-Jährige gehört seit Jahren zu den Leistungsträgern von Olympiakos Piräus und absolvierte in der vergangenen Saison 61 Pflichtspiele. Zudem kommt Tzolakis bereits auf neun Einsätze für die griechische Nationalmannschaft. Sein Vertrag bei Olympiakos läuft noch bis 2027, weshalb der griechische Rekordmeister in einer komfortablen Verhandlungsposition ist.

Ein Transfer dürfte entsprechend teuer werden. Berichten zufolge verlangt Olympiakos zwischen 30 und 35 Millionen Euro für den Torhüter. Bereits im Frühjahr soll Fenerbahçe mit einem Angebot über 15 Millionen Euro gescheitert sein. Bei Aston Villa könnte Tzolakis langfristig die Nachfolge von Emiliano Martínez antreten, der in wenigen Wochen 34 Jahre alt wird und zuletzt auch mit Juventus in Verbindung gebracht wurde. Ob aus der bisherigen Anfrage ein konkretes Angebot entsteht, bleibt abzuwarten.

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