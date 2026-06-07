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Wunschlösung sieht anders aus

Arsenal London schaut auf Alternative Gibbs-White

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 10:52
Arsenal London schaut auf Alternative Gibbs-White

Der FC Arsenal sondiert offenbar den Markt für weitere Offensivverstärkungen. Dabei ist auch Morgan Gibbs-White wieder in den Fokus gerückt. Laut der «Sun» sehen die Gunners den Spielmacher von Nottingham Forest als mögliche Alternative zu Morgan Rogers, der weiterhin als bevorzugte Lösung gelten soll.

Gibbs-White spielte eine starke Saison und kam in 37 Premier-League-Partien auf 15 Tore und vier Vorlagen. Seine konstanten Leistungen haben das Interesse mehrerer Topklubs geweckt. Bereits im vergangenen Sommer stand der 26-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur.

Nottingham-Eigentümer Evangelos Marinakis soll damals persönlich eingegriffen und den Engländer von einem Verbleib überzeugt haben. In der Folge unterschrieb Gibbs-White einen neuen Vertrag bis 2028. Arsenal beschäftigt sich schon länger mit dem kreativen Mittelfeldspieler. Bereits zuvor wurde berichtet, dass die Londoner ebenso wie Manchester City grosses Interesse an ihm zeigen.

Für Nottingham Forest wäre ein Verkauf allerdings nur schwer zu kompensieren. Gibbs-White gehört zu den wichtigsten Offensivspielern des Vereins und dürfte im Falle eines Transfers eine hohe Ablöse kosten. Ob Arsenal tatsächlich einen Vorstoss wagt, könnte auch davon abhängen, wie sich die Situation um Morgan Rogers in den kommenden Wochen entwickelt.

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