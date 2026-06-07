SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Yakin bleibt entspannt

Xhaka schlägt nach müdem Remis Alarm

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 10:25
Xhaka schlägt nach müdem Remis Alarm

Nach dem enttäuschenden 1:1 im WM-Test gegen die Australische Fussballnationalmannschaft fand Granit Xhaka deutliche Worte. Der Kapitän der Schweizer Nati war mit dem Auftritt seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden und warnte mit Blick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft eindringlich.

„So darfst du nicht auftreten, sonst reist du nach drei Spielen nach Hause. Wir müssen aufwachen. Das 1:1 war ein grosser Weckruf für alle“, erklärte der Mittelfeldspieler nach dem Spiel. Doch Xhaka beliess es nicht bei der Kritik am Spiel selbst. Der Mittelfeldchef deutete an, dass bereits die Trainingswoche nicht optimal verlaufen sei.

„Es gab Dinge, die in dieser Woche nicht gut waren. Wenn du gut arbeitest, bekommst du das auf dem Platz zurück. Das war diese Woche nicht so.“ Trainer Murat Yakin reagierte auf die Aussagen seines Captains deutlich gelassener – und mit einer Portion Humor. „Mit Granit wird es nie langweilig“, sagte Yakin auf der Pressekonferenz. „Er will immer gewinnen und strebt nach Perfektion.“

Der Nationaltrainer kündigte allerdings an, die Aussagen seines Führungsspielers ernst zu nehmen. Noch am Abend sollte ein Vieraugengespräch zwischen Trainer und Kapitän stattfinden. Yakin verwies zugleich auf die besonderen Umstände der WM-Vorbereitung. Ob Xhakas öffentliche Kritik tatsächlich der gewünschte Weckruf war, wird sich spätestens beim WM-Auftakt zeigen. Fest steht: Eine Woche vor Turnierbeginn herrscht bei der Schweiz zumindest intern schon einmal Spannung.

Mehr Dazu
Starke Saison

Exklusiv: Thun-Goalie Niklas Steffen im Visier der Schweizer Nati
Künftig für Kamerun

Ex-YB-Junior Ryan Fosso glänzt in Österreich und vollzieht Nationenwechsel
Xhaka & Neuling treffen

Schweizer Nati macht Riesen-Schritt Richtung WM
Yakin nicht dabei

Das sind die 10 bestbezahlten Nationaltrainer der Welt
Fällt aus

Torjäger Alessandro Vogt verpasst wegen Verletzung 1. Nati-Aufgebot
Mehr entdecken
Yakin bleibt entspannt

Xhaka schlägt nach müdem Remis Alarm

7.06.2026 - 10:25
Remis gegen Australien

Schweizer Nati verpasst Sieg im letzten WM-Test

6.06.2026 - 22:58
Unterschiedliche Gründe

Zwei Nati-Stars verpassen den letzten Test gegen Australien

6.06.2026 - 10:40
Rückkehr in die Schweiz

Ex-FCZ-Sportchef Marinko Jurendic wird Chief Sports Officer beim SFV

5.06.2026 - 14:42
Grünes Licht

Visum genehmigt: Breel Embolo kann am Freitag in die USA reisen

4.06.2026 - 22:42
Einreise bislang nicht bewilligt

Breel Embolo erhält von den US-Behörden weiterhin kein grünes Licht

4.06.2026 - 13:36
Grund jetzt klar

Die Abreise von Breel Embolo in die USA verzögert sich weiter

3.06.2026 - 19:14
Will Weltmeister werden

Granit Xhaka nennt das WM-Ziel der Schweizer Nati

3.06.2026 - 12:56
Macht Fortschritte

Alphonso Davies wird für das Spiel gegen die Schweiz bereit sein

2.06.2026 - 17:39
Am Flughafen gestoppt

Breel Embolo kann wegen ESTA-Problem vorerst nicht in die USA reisen

2.06.2026 - 13:06