Xhaka schlägt nach müdem Remis Alarm

Nach dem enttäuschenden 1:1 im WM-Test gegen die Australische Fussballnationalmannschaft fand Granit Xhaka deutliche Worte. Der Kapitän der Schweizer Nati war mit dem Auftritt seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden und warnte mit Blick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft eindringlich.

„So darfst du nicht auftreten, sonst reist du nach drei Spielen nach Hause. Wir müssen aufwachen. Das 1:1 war ein grosser Weckruf für alle“, erklärte der Mittelfeldspieler nach dem Spiel. Doch Xhaka beliess es nicht bei der Kritik am Spiel selbst. Der Mittelfeldchef deutete an, dass bereits die Trainingswoche nicht optimal verlaufen sei.

„Es gab Dinge, die in dieser Woche nicht gut waren. Wenn du gut arbeitest, bekommst du das auf dem Platz zurück. Das war diese Woche nicht so.“ Trainer Murat Yakin reagierte auf die Aussagen seines Captains deutlich gelassener – und mit einer Portion Humor. „Mit Granit wird es nie langweilig“, sagte Yakin auf der Pressekonferenz. „Er will immer gewinnen und strebt nach Perfektion.“

Der Nationaltrainer kündigte allerdings an, die Aussagen seines Führungsspielers ernst zu nehmen. Noch am Abend sollte ein Vieraugengespräch zwischen Trainer und Kapitän stattfinden. Yakin verwies zugleich auf die besonderen Umstände der WM-Vorbereitung. Ob Xhakas öffentliche Kritik tatsächlich der gewünschte Weckruf war, wird sich spätestens beim WM-Auftakt zeigen. Fest steht: Eine Woche vor Turnierbeginn herrscht bei der Schweiz zumindest intern schon einmal Spannung.