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Hohe Ablöse denkbar

Juventus Turin prüft Pickford-Transfer

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 10:13
Juventus Turin prüft Pickford-Transfer

Juventus Turin sucht weiter nach einem neuen Torhüter und hat offenbar auch Jordan Pickford auf die Kandidatenliste gesetzt. Der englische Nationalkeeper von Everton soll einem Wechsel zu einem ambitionierteren Klub grundsätzlich offen gegenüberstehen.

Englischen Berichten zufolge hat Pickford sein Umfeld bereits beauftragt, Möglichkeiten bei europäischen Topvereinen auszuloten. Für Juventus wäre das Gehalt des 33-Jährigen offenbar kein Problem. Schwieriger gestaltet sich die Ablöse. Everton soll rund 20 Millionen Euro verlangen – eine Summe, die in Turin derzeit als recht hoch angesehen wird.

Deshalb prüft die Alte Dame parallel weitere Optionen. Neben Pickford stehen auch Emiliano Martínez, Guglielmo Vicario und David de Gea auf der Liste. Vor allem De Gea gilt als finanziell deutlich leichter realisierbar. Pickford gehört seit Jahren zu den Leistungsträgern bei Everton und absolvierte in der vergangenen Premier-League-Saison alle 38 Ligaspiele. Für die Englische Fußballnationalmannschaft kommt er bereits auf 82 Einsätze.

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