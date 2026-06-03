Granit Xhaka nennt das WM-Ziel der Schweizer Nati

Der Schweizer Nati-Captain bestreitet in diesem Sommer bereits das siebte grosse Turnier. Die Zielsetzung für den 33-Jährigen ist klar.

Im Gespräch mit «Blick» geht der Sunderland-Legionär voran und spricht die Vorgabe klar aus: «Ich will Weltmeister werden.» Davon dürfe man laut Xhaka träumen, «denn im Fussball ist alles möglich. An einem Turnier muss sehr vieles stimmen. Auch abseits des Platzes. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir eine sehr gute Truppe zusammen haben. Wir wissen, was wir können. Und wir wissen, was die Erwartungen an dieses Team sind.»

Der Mittelfeldregisseur ist überzeugt davon, dass die Mannschaft «viel aus dem Teamgeist herausholen kann». Ein allfälliger Lagerkoller ist aus Sicht von Xhaka kein Thema: «Nein, uns wird nicht langweilig werden. Wir haben Trainings, Teammeetings und auch neben dem Platz genug Möglichkeiten, uns zu beschäftigen.»

Xhaka betont, dass er nach wie vor hungrig ist. Er schliesst auch nicht aus, dass er selbst in vier Jahren an der nächsten WM noch dabei ist. Vorerst gilt sein ganzer Fokus aber erst einmal dem anstehenden Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.