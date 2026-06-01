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Neuzugänge geplant

Arsenal hat auf dem Transfermarkt drei Prioritäten

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 12:01
Arsenal hat auf dem Transfermarkt drei Prioritäten

Der englische Meister und Champions League-Finalist Arsenal wird in diesem Sommer personell weiter nachlegen. Dabei gibt es drei Prioritäten.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano werden die Gunners auf dem Markt auf jeden Fall tätig werden. Kommen soll in erster Linie ein neuer Flügelspieler. Dieser Transfer geniesst die höchste Priorität. Daneben sollen auch ein Mann für das Mittelfeldzentrum und ein neuer Rechtsverteidiger kommen. Ob im Sturm ebenfalls etwas geht, ist noch offen. Zunächst haben die anderen Positionen Vorrang.

Arsenal ist am Samstagabend im Champions League-Final im Penaltyschiessen gegen Paris St. Germain gescheitert. Dennoch wurde die Mannschaft tags darauf in London frenetisch für den ersten Meistertitel seit 2004 gefeiert.

Trainer Mikel Arteta hat in den vergangenen Jahren, auch dank vieler wichtiger Neuzugänge wie Declan Rice, Eberechi Eze, Viktor Gyökeres oder Noni Madueke eine schlagkräftige und erfolgreiche Mannschaft zusammengestellt. Die Entwicklung soll weitergehen.

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