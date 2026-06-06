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Verkauf denkbar

Arsenal hat eine überraschende Idee mit Gabriel Martinelli

Autor: | Publiziert: 6 Juni, 2026 17:24
Arsenal hat eine überraschende Idee mit Gabriel Martinelli

Der FC Arsenal könnte sich noch in diesem Sommer von seinem brasilianischen Nationalspieler Gabriel Martinelli trennen.

Der 24-jährige Flügelstürmer läuft bereits seit 2019 für die Gunners auf und hat in der abgelaufenen Spielzeit 53 Partien (11 Tore & 7 Assists) absolviert. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Die Arsenal-Bosse denken nun aber laut dem Social Media-Account «Krrish» über einen Verkauf von Martinelli nach. Die Idee lautet, diesen durch einen absoluten Topspieler zu ersetzen.

Auf der Shortlist stehen mit Bradley Barcola und Khvicha Kvaratskhelia unter anderem zwei Spieler von Champions League-Finalgegner Paris St. Germain.

Auch Leandro Trossard ist aus Arsenal-Sicht nicht unverkäuflich. Der Vertrag des Belgiers läuft ebenfalls im kommenden Jahr aus.

Martinelli stand zuletzt auf der Liste des FC Barcelona. Die Katalanen sind nach der Verpflichtung von Anthony Gordon aber nicht mehr am Spieler der Seleçao, der in Kürze die WM bestreiten wird, dran.

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