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HSV-Leihgabe Fábio Vieira hat ein ganz klares Ziel

Autor: | Publiziert: 2 Juni, 2026 10:16
HSV-Leihgabe Fábio Vieira hat ein ganz klares Ziel

Fábio Vieira hat beim Hamburger SV eine erfolgreiche Saison hingelegt. Geht es nach dem 26-jährigen Portugiesen, läuft er auch in der kommenden Saison weiterhin für den Bundesligisten auf.

Grundsätzlich endet die Leihe des Arsenal-Profis Ende Juni. Der HSV verfügt zwar über eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro, wird diese aus Kostengründen jedoch nicht ziehen. Der 26-jährige Offensivspieler muss daher erst einmal zu den Gunners zurückkehren. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2027. Der HSV hat die Personalie Fábio Vieira indes noch lange nicht aufgegeben. Die Hanseaten hoffen, den Preis drücken und den Spielgestalter doch noch fest verpflichten zu können.

Laut «Hamburger Abendblatt» sind die Chancen intakt: Vieira würde gerne in der Bundesliga bzw. in Hamburg bleiben. Bis spätestens Anfang Juli soll eine Entscheidung fallen. Angeblich fordert Arsenal für den Linksfuss mindestens 10 bis 15 Mio. Euro Ablöse.

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