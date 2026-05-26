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Niederländer bleibt

AS Roma verkündet Entscheidung um Donyell Malen

Autor: | Publiziert: 26 Mai, 2026 18:44
AS Roma verkündet Entscheidung um Donyell Malen

Die AS Roma macht den permanenten Transfer von Aston Villa-Stürmer Donyell Malen zu den Giallorossi offiziell.

Die Römer zahlen 25 Mio. Euro Ablöse für den definitiven Wechsel des 27-jährigen Niederländers. Malen unterzeichnet in Rom einen Vierjahresvertrag bis 2030.

Er war in der Rückrunde ausgeliehen und erwies sich für den Serie A-Klub als echter Glücksgriff: In 20 Partien steuerte er 15 Treffer bei.

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