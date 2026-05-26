Niederländer bleibt
AS Roma verkündet Entscheidung um Donyell Malen
Die AS Roma macht den permanenten Transfer von Aston Villa-Stürmer Donyell Malen zu den Giallorossi offiziell.
Die Römer zahlen 25 Mio. Euro Ablöse für den definitiven Wechsel des 27-jährigen Niederländers. Malen unterzeichnet in Rom einen Vierjahresvertrag bis 2030.
Er war in der Rückrunde ausgeliehen und erwies sich für den Serie A-Klub als echter Glücksgriff: In 20 Partien steuerte er 15 Treffer bei.
🟨 Il comunicato su Donyell Malen 🟥
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— AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2026
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