AS Roma verkündet Entscheidung um Donyell Malen

Die AS Roma macht den permanenten Transfer von Aston Villa-Stürmer Donyell Malen zu den Giallorossi offiziell.

Die Römer zahlen 25 Mio. Euro Ablöse für den definitiven Wechsel des 27-jährigen Niederländers. Malen unterzeichnet in Rom einen Vierjahresvertrag bis 2030.

Er war in der Rückrunde ausgeliehen und erwies sich für den Serie A-Klub als echter Glücksgriff: In 20 Partien steuerte er 15 Treffer bei.