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Teun Koopmeiners vor Abschied aus Turin

Autor: | Publiziert: 17 Mai, 2026 10:53
Teun Koopmeiners vor Abschied aus Turin

Bei Juventus Turin deutet vieles auf einen Abschied von Teun Koopmeiners im Sommer hin. Auch wenn der Transfer noch nicht offiziell beschlossen ist, sprechen mehrere Berichte dafür, dass die Wege nach nur einer Saison wieder auseinandergehen könnten.

Laut «Tuttosport» hat Juventus interessierten Vereinen bereits signalisiert, dass mindestens 30 Millionen Euro notwendig wären, um einen Verkauf ohne grösseren finanziellen Verlust abzuwickeln. Der Niederländer war erst 2024 für mehr als 50 Millionen Euro verpflichtet worden, konnte die hohen Erwartungen bislang aber nicht vollständig erfüllen.

Als möglicher Abnehmer wird vor allem AS Rom gehandelt. «Tuttomercato» berichtet sogar über Überlegungen zu einem möglichen Tauschgeschäft. Zudem könnte ein Wechsel auch im Zusammenhang mit Gian Piero Gasperini interessant werden, dessen Name zuletzt ebenfalls rund um Roma diskutiert wurde.

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