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Rückkehr nach Portugal

Verteidiger Adrian Bajrami verlässt Luzern – die Ablösesumme wird mitgeteilt

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 10:27
Verteidiger Adrian Bajrami verlässt Luzern – die Ablösesumme wird mitgeteilt

Nur ein Jahr nach seiner Ankunft beim FC Luzern kehrt Abwehrspieler Adrian Bajrami bereits wieder nach Portugal zurück.

Der frühere Benfica-Profi schliesst sich dem SC Braga an, wie die involvierten Vereine am Dienstag offiziell mitteilen. Für den Verteidiger fliesst eine Ablöse in Höhe von 2,8 Millionen Euro, die durch Boni um weitere 500’000 Euro steigen kann. Luzern erhält bei einem Weiterverkauf 12 Prozent der Ablösesumme. Bajrami wurde vom FC Luzern erst vor Jahresfrist zunächst während eines halben Jahres von Benfica ausgeliehen und dann zu Beginn dieses Jahres fix übernommen. Nun zieht es ihn nach 37 Pflichtspielen für die Innerschweizer zurück nach Portugal.

Luzerns Sportchef Remo Meyer sagt zum Transfer des Innenverteidigers: «Adrian hat sich beim FC Luzern sehr positiv entwickelt und insbesondere in der Rückrunde konstant gute Leistungen gezeigt. Der Wechsel zum SC Braga stellt für ihn eine grosse Chance dar und erfolgt auf seinen Wunsch. Gemeinsam konnten wir eine Lösung finden, die für alle Parteien passt.»

In Braga unterschreibt Bajrami einen langfristigen Vertrag bis 2031.

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