Der FC Luzern holt mit Raphael Radtke einen alten Bekannten zurück

Der FC Luzern verpflichtet den 24-jährigen Torhüter Raphael Radtke.

Der Goalie spielte in der vergangenen Saison für den FC Schaffhausen. Er kennt den FCL aber bestens, wurde er doch einst bei den Innerschweizern ausgebildet. Im Jahr 2023 verliess Radtke seinen Stammklub dann zunächst in Richtung Biel und später Schaffhausen. Nun kommt es zur Rückkehr. Radtke unterzeichnet einen Zweijahresvertrag bis 2028.

Luzerns Sportchef Remo Meyer sagt zum Transfer des Schlussmanns: «Raphael Radtke kennt den FC Luzern bestens und wird unser Torhüterteam sportlich wie auch menschlich sehr gut ergänzen.»