Der FC Luzern verliert Verteidiger Adrian Bajrami nach nur einer Saison

Nur eine Saison nach seiner Ankunft verlässt Abwehrspieler Adrian Bajrami den FC Luzern bereits wieder.

Laut Transferexperte Lorenzo Lepore haben sich die Innerschweizer mit dem SC Braga bereits über einen Transfer des 24-Jährigen verständigt. Dieser lief vor seiner Zeit in Luzern bereits in Portugal auf: Damals noch für Benfica, wo er zwischen 2018 und 2025 spielte und teilweise ausgebildet wurde.

Nach seinem Wechsel nach Luzern hat er sich sofort als Stammspieler etabliert. Der Super League-Klub konnte ihn zu Beginn dieses Jahres fest verpflichten. Nun wird Bajrami den Verein aber wieder verlassen. Sportlich ein herber Verlust, finanziell immerhin ein Gewinn.

Der Abwehrspieler reist am Sonntag nach Lissabon, wo er tags darauf den Medizintest für den Wechsel nach Braga bestreiten wird.