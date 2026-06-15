SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neue Aufgabe

Daniel Gygax wird neuer Co-Trainer bei einem Super League-Klub

Autor: | Publiziert: 15 Juni, 2026 09:53
Daniel Gygax wird neuer Co-Trainer bei einem Super League-Klub

Nachdem Daniel Gygax zuletzt die U21 des FC Thun zum Aufstieg geführt hat, wechselt er nun zu einem anderen Super League-Klub.

Der Ex-Nationalspieler wird Co-Trainer von Luzerns neuem Chefcoach Udo Portmann. Den FC Luzern kennt Gygax aus seiner Aktivzeit bestens, lief er doch zwischen 2010 und 2014 für die Innerschweizer auf. Insgesamt bestritt er als Aktiver 97 Partien für den Verein.

Neben ihm komplettiert der 34-jährige Samuel Figi das Trainerteam des FC Luzern. Auch er wechselt vom FC Thun, wo er in der U21 als Assistenztrainer mit Schwerpunkt Spielanalyse arbeitete, in die Innerschweiz. Er übernimmt die Funktion des Spiel- und Videoanalysten.

Sportchef Remo Meyer ist glücklich über die Verpflichtungen: «Daniel Gygax und Samuel Figi ergänzen unseren bestehenden Staff fachlich und menschlich sehr gut. Beide bringen wertvolle Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen des Fussballs mit. Wir freuen uns darauf, die Saison mit unserem neuen Cheftrainer Udo Portmann und einem breit aufgestellten Trainerteam in Angriff zu nehmen.»

Mehr Dazu
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Wechsel perfekt

Luzern-Verteidiger Ismajl Beka wagt bei GC einen Neuanfang
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Spielt für Luzern

YB hat den Nachfolger von Alvyn Sanches gefunden
Schweiz und Italien

Exklusiv: Luzerner Mittelfeldroulette – 4 Kandidaten unter Beobachtung
Mehr entdecken
Neue Aufgabe

Daniel Gygax wird neuer Co-Trainer bei einem Super League-Klub

15.06.2026 - 09:53
Leny Meyer hat neuen Klub

Der Sohn von FC Luzern-Sportchef Remo Meyer wechselt nach Portugal

12.06.2026 - 16:51
Neuer Kontrakt

Der FC Luzern verlängert mit seinem Stürmer Nando Toggenburger

11.06.2026 - 17:19
Angebot abgegeben

Spanischer Stürmer David Otorbi weckt das Interesse des FC Basel

5.06.2026 - 15:43
Mihai Lixandru

Thun & Luzern duellieren sich um den rumänischen Mittelfeldspieler Mihai Lixandru

5.06.2026 - 12:20
Auf Leihbasis

Luzern verlängert mit Mattia Walker, aber schickt ihn zu Ligakonkurrent

3.06.2026 - 15:48
Mit Verträgen ausgestattet

Der FC Luzern macht zwei weitere Eigengewächse zu Profis

1.06.2026 - 16:22
Wird definitiv übernommen

Luzern verkündet frohe Botschaft bei Shootingstar Oscar Kabwit

29.05.2026 - 11:17
Diesmal fix

Ein Luzerner Eigengewächs wechselt permanent in die Challenge League

26.05.2026 - 16:55
Jörg Portmann übernimmt

Der neue Trainer des FC Luzern steht fest

18.05.2026 - 17:02