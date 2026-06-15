Daniel Gygax wird neuer Co-Trainer bei einem Super League-Klub

Nachdem Daniel Gygax zuletzt die U21 des FC Thun zum Aufstieg geführt hat, wechselt er nun zu einem anderen Super League-Klub.

Der Ex-Nationalspieler wird Co-Trainer von Luzerns neuem Chefcoach Udo Portmann. Den FC Luzern kennt Gygax aus seiner Aktivzeit bestens, lief er doch zwischen 2010 und 2014 für die Innerschweizer auf. Insgesamt bestritt er als Aktiver 97 Partien für den Verein.

Neben ihm komplettiert der 34-jährige Samuel Figi das Trainerteam des FC Luzern. Auch er wechselt vom FC Thun, wo er in der U21 als Assistenztrainer mit Schwerpunkt Spielanalyse arbeitete, in die Innerschweiz. Er übernimmt die Funktion des Spiel- und Videoanalysten.

Sportchef Remo Meyer ist glücklich über die Verpflichtungen: «Daniel Gygax und Samuel Figi ergänzen unseren bestehenden Staff fachlich und menschlich sehr gut. Beide bringen wertvolle Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen des Fussballs mit. Wir freuen uns darauf, die Saison mit unserem neuen Cheftrainer Udo Portmann und einem breit aufgestellten Trainerteam in Angriff zu nehmen.»