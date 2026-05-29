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Tauziehen beginnt

Portugiesischer Klub grätscht bei João Palhinha dazwischen

Autor: | Publiziert: 29 Mai, 2026 09:56
Portugiesischer Klub grätscht bei João Palhinha dazwischen

Tottenham möchte Mittelfeldspieler João Palhinha im Sommer nach einer erfolgreichen Leihe definitiv vom FC Bayern übernehmen. Allerdings nicht für die in der Kaufoption vereinbarten 30 Millionen Euro. Dies könnte angesichts des nun aufgekommenen Interesses eines portugiesischen Vereins zum Problem werden.

Ziel der Spurs ist es eigentlich, die Ablöse zu drücken. Palhinha hat zuletzt betont, dass er gerne bei Tottenham bleiben möchte und ihm das Jahr bei den Nordlondonern viel Freude gemacht hat, auch wenn es sportlich für den Klub nicht nach Wunsch lief.

Die portugiesische Zeitung «A Bola» berichtet nun, dass sich Sporting ins Rennen um Palhinha einmischt. Es heisst, dass Verhandlungen mit den Bayern bereits laufen. Die finanziellen Mittel der Portugiesen sind jedoch deutlich begrenzter als jene von Tottenham.

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