Der BVB präsentiert sein neues Heimtrikot

Borussia Dortmund präsentiert am Freitag sein neues Heimtrikot, das bereits am selben Abend zum ersten Mal getragen wird.

Dann empfängt die Borussia Eintracht Frankfurt im Signal Iduna Park. Optisch setzt der BVB auf ein klassisches Design. Das Trikot erscheint im Dortmunder Gelb, ergänzt durch schwarze Logos und weisse Akzente an Kragen und Ärmeln. Das eingearbeitete Grafikmuster soll die Verbundenheit zur Stadt Dortmund unterstreichen.

Dabei werden die ehemalige Zeche Minister Stein sowie das Dortmunder U aufgegriffen. Die Stilllegung der Zeche jährt sich im Jahr 2027 zum 40. Mal. Das Dortmunder U feiert im kommenden Jahr derweil sein 100-jähriges Bestehen. Laut Verein stehen beide Symbole für den Wandel der Stadt und ihre industrielle Vergangenheit.

«Dieses Trikot verkörpert Dortmund – Wahrzeichen, Geschichte und Wandel dieser Stadt spiegeln sich im Design wider. Wenn unsere Spieler mit diesem Trikot auf den Platz gehen, repräsentieren sie nicht nur den BVB und Dortmund, sondern stehen zugleich für Tradition und Wandel», erklärt Kerstin Zerbe, Geschäftsführerin der BVB Merchandising GmbH.

Das neue Leibchen kann ab sofort online bestellt und in den offiziellen Fanshops gekauft werden.