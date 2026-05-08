SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Erstmals gegen Frankfurt

Der BVB präsentiert sein neues Heimtrikot

Autor: | Publiziert: 8 Mai, 2026 10:05
Der BVB präsentiert sein neues Heimtrikot

Borussia Dortmund präsentiert am Freitag sein neues Heimtrikot, das bereits am selben Abend zum ersten Mal getragen wird.

Dann empfängt die Borussia Eintracht Frankfurt im Signal Iduna Park. Optisch setzt der BVB auf ein klassisches Design. Das Trikot erscheint im Dortmunder Gelb, ergänzt durch schwarze Logos und weisse Akzente an Kragen und Ärmeln. Das eingearbeitete Grafikmuster soll die Verbundenheit zur Stadt Dortmund unterstreichen.

Dabei werden die ehemalige Zeche Minister Stein sowie das Dortmunder U aufgegriffen. Die Stilllegung der Zeche jährt sich im Jahr 2027 zum 40. Mal. Das Dortmunder U feiert im kommenden Jahr derweil sein 100-jähriges Bestehen. Laut Verein stehen beide Symbole für den Wandel der Stadt und ihre industrielle Vergangenheit.

«Dieses Trikot verkörpert Dortmund – Wahrzeichen, Geschichte und Wandel dieser Stadt spiegeln sich im Design wider. Wenn unsere Spieler mit diesem Trikot auf den Platz gehen, repräsentieren sie nicht nur den BVB und Dortmund, sondern stehen zugleich für Tradition und Wandel», erklärt Kerstin Zerbe, Geschäftsführerin der BVB Merchandising GmbH.

Das neue Leibchen kann ab sofort online bestellt und in den offiziellen Fanshops gekauft werden.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
"Habe mit dem BVB viel vor"

Gregor Kobel reagiert auf das Interesse des FC Bayern
Mehr entdecken
Erstmals gegen Frankfurt

Der BVB präsentiert sein neues Heimtrikot

8.05.2026 - 10:05
Im Sommer ist Schluss

Niklas Süle sorgt für Paukenschlag und beendet mit 30 Jahren die Karriere

7.05.2026 - 09:54
Kroatisches Talent

Borussia Dortmund hat einen Sommertransfer eingetütet

5.05.2026 - 16:32
Unterschrift in Bilbao

Edin Terzic wird bei seinem neuen Klub vorgestellt

5.05.2026 - 12:13
Neuer Vertrag

Der BVB hat über Zukunft von Trainer Niko Kovac entschieden

4.05.2026 - 15:39
Talent aktuell verletzt

Borussia Dortmund verfolgt Prates-Situation genau

3.05.2026 - 14:50
Nummer 1-Posten besetzt

Gregor Kobel sorgt beim BVB für den Abgang von Diant Ramaj

1.05.2026 - 13:23
Wechsel möglich

Der BVB erhält von Real-Stürmer Gonzalo García positive Signale

29.04.2026 - 17:15
Entscheidung gefordert

Karim Adeyemi erhält vom BVB ein Ultimatum

29.04.2026 - 10:20
Leihe denkbar

Borussia Dortmund wird es bei Real-Stürmer Gonzalo Garcia versuchen

27.04.2026 - 12:11