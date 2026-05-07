Niklas Süle sorgt für Paukenschlag und beendet mit 30 Jahren die Karriere

Borussia Dortmunds Abwehrspieler Niklas Süle verkündet sein Karriereende.

Der 30-jährige Ex-Nationalspieler zieht im Sommer einen Schlussstrich und hört mit dem professionellen Fussball auf. Im Podcast «Spielmacher» begründet er seine Entscheidung. Süle führt vor allem wiederkehrende Verletzungsprobleme als Grund an. Den endgültigen Entschluss habe er bereits nach einer 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim vor knapp drei Wochen gefasst. Der Verteidiger erzählt offen: «Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat (um einen möglichen Kreuzbandriss festzustellen, Anm. d. Red.), den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint. In der Situation dachte ich wirklich: ‚Das ist gerissen‘.»

Dann gab es aber eine überraschende Erkenntnis: «Als ich am nächsten Tag ins MRT gekommen bin und die gute Nachricht erhalten habe (kein Kreuzbandriss, Anm. d. Red.), war für mich zu tausend Prozent klar, dass es vorbei ist. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mich eigentlich auf die Zeit danach zu freuen – unabhängig zu sein, in den Urlaub zu gehen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen – dann aber meinen dritten Kreuzbandriss verarbeiten zu müssen.»

Süle war während seiner Profilaufbahn für die TSG Hoffenheim, den FC Bayern und seit 2022 Borussia Dortmund tätig. Er hat 49 Länderspiele bestritten.