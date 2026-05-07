SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Im Sommer ist Schluss

Niklas Süle sorgt für Paukenschlag und beendet mit 30 Jahren die Karriere

Autor: | Publiziert: 7 Mai, 2026 09:54
Niklas Süle sorgt für Paukenschlag und beendet mit 30 Jahren die Karriere

Borussia Dortmunds Abwehrspieler Niklas Süle verkündet sein Karriereende.

Der 30-jährige Ex-Nationalspieler zieht im Sommer einen Schlussstrich und hört mit dem professionellen Fussball auf. Im Podcast «Spielmacher» begründet er seine Entscheidung. Süle führt vor allem wiederkehrende Verletzungsprobleme als Grund an. Den endgültigen Entschluss habe er bereits nach einer 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim vor knapp drei Wochen gefasst. Der Verteidiger erzählt offen: «Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat (um einen möglichen Kreuzbandriss festzustellen, Anm. d. Red.), den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint. In der Situation dachte ich wirklich: ‚Das ist gerissen‘.»

Dann gab es aber eine überraschende Erkenntnis: «Als ich am nächsten Tag ins MRT gekommen bin und die gute Nachricht erhalten habe (kein Kreuzbandriss, Anm. d. Red.), war für mich zu tausend Prozent klar, dass es vorbei ist. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mich eigentlich auf die Zeit danach zu freuen – unabhängig zu sein, in den Urlaub zu gehen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen – dann aber meinen dritten Kreuzbandriss verarbeiten zu müssen.»

Süle war während seiner Profilaufbahn für die TSG Hoffenheim, den FC Bayern und seit 2022 Borussia Dortmund tätig. Er hat 49 Länderspiele bestritten.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
"Habe mit dem BVB viel vor"

Gregor Kobel reagiert auf das Interesse des FC Bayern
Mehr entdecken
Im Sommer ist Schluss

Niklas Süle sorgt für Paukenschlag und beendet mit 30 Jahren die Karriere

7.05.2026 - 09:54
Kroatisches Talent

Borussia Dortmund hat einen Sommertransfer eingetütet

5.05.2026 - 16:32
Unterschrift in Bilbao

Edin Terzic wird bei seinem neuen Klub vorgestellt

5.05.2026 - 12:13
Neuer Vertrag

Der BVB hat über Zukunft von Trainer Niko Kovac entschieden

4.05.2026 - 15:39
Talent aktuell verletzt

Borussia Dortmund verfolgt Prates-Situation genau

3.05.2026 - 14:50
Nummer 1-Posten besetzt

Gregor Kobel sorgt beim BVB für den Abgang von Diant Ramaj

1.05.2026 - 13:23
Wechsel möglich

Der BVB erhält von Real-Stürmer Gonzalo García positive Signale

29.04.2026 - 17:15
Entscheidung gefordert

Karim Adeyemi erhält vom BVB ein Ultimatum

29.04.2026 - 10:20
Leihe denkbar

Borussia Dortmund wird es bei Real-Stürmer Gonzalo Garcia versuchen

27.04.2026 - 12:11
Abschied sicher

Dortmund denkt an Doekhi als Nachfolger für Süle

26.04.2026 - 14:26