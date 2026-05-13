Meister Thun verkündet auf einen Schlag vier Abgänge

Der frischgebackene Schweizer Meister FC Thun verabschiedet im Sommer gleich vier Spieler.

Die auslaufenden Verträge von Jan Eicher (22), Dominik Franke (27) und Vasilije Janjicic (27) werden allesamt nicht verlängert. Zudem wurde bereits vor einigen Wochen kommuniziert, dass Torhüter Nino Ziswiler (26) seine Aktivkarriere im Sommer verletzungsbedingt beendet und bei den Berner Oberländern künftig als Sportkoordinator amtet.

Torhüter Eicher stiess im Sommer 2022 aus dem Nachwuchs von YB nach Thun und war in den vergangenen zwei Saisons Teil des Torhüterteams bei den Profis, wobei er keine Pflichtspieleinsätze bestritt.

Der frühere deutsche U20-Nationalspieler Franke unterschrieb im Oktober 2023 als damals vereinsloser Profi in Thun. Insgesamt bestritt er für den FCT 52 Pflichtspiele. Dem Verteidiger gelangen dabei ein Tor und sechs Assists.

Mittelfeldspieler Janjicic wechselte im Sommer 2023 vom slowenischen Klub NK Celje zum FC Thun. Insgesamt absolvierte er 75 Pflichtspiele, die meisten davon in den ersten zwei Jahren. In dieser Saison zählte er nicht mehr zur Stammformation.