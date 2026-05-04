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Neuer Vertrag

Der BVB hat über Zukunft von Trainer Niko Kovac entschieden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 15:39
Der BVB hat über Zukunft von Trainer Niko Kovac entschieden

Borussia Dortmund setzt großes Vertrauen in Niko Kovac: Der Verein will mit dem Trainer definitiv in die nächste Saison gehen und den Vertrag sogar vorzeitig verlängern.

Der 54-Jährige steht noch bis Juni 2027 unter Vertrag und soll seinen Kontrakt auch erfüllen. Laut «Bild» ist im Sommer vonseiten der Klubleitung sogar eine nochmalige Verlängerung geplant. Das neue Arbeitspapier soll bis 2028 laufen. Kovac sieht seine Zukunft ebenfalls in Dortmund, auch wenn es an ihm grosses Interesse aus der Premier League gibt (u.a. Chelsea, Tottenham).

BVB-Sportdirektor Ole Book hat sich zuletzt begeistert über die Zusammenarbeit mit dem Trainer gezeigt. «Wir haben unsere Überzeugung von Niko bereits klar geäussert. Ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen. Ich wurde auch schon vor dem Spiel darauf angesprochen und habe mich sehr positiv geäußert. Daran hat sich durch die Niederlage nichts geändert», sagte der BVB-Verantwortliche nach der 0:1-Niederlage der Schwarzgelben in Gladbach.

Kovac stieg in Dortmund im Laufe der vergangenen Saison ein und hat die Mannschaft rasch stabilisiert. Die Champions League-Qualifikation wird auch in dieser Saison souverän erreicht.

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