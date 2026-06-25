Julian Ryerson ging gegen Senegal nicht fit in die Partie

Der norwegische Rechtsverteidiger Julian Ryerson wurde beim 3:2-Sieg gegen Senegal bereits in der 13. Minute ausgewechselt. Wie nun publik wurde, ging der 28-Jährige nicht vollends fit in die Partie.

Die norwegische Zeitung «Verdens Gang» berichtet, dass der Abwehrspieler bereits vor der Partie mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hatte. Ryerson wollte aber unbedingt spielen – wenn auch nicht über die volle Distanz. Dass er bereits so früh ausgewechselt werden musste, war aber selbstverständlich nicht geplant.

Das Trainerteam um Chefcoach Ståle Solbakken nahm das Risiko aber bewusst in Kauf. Der Trainer sprach im Anschluss von einer «kalkulierten Wette». Wie es um die Einsatzfähigkeit von Ryerson für den Rest des Turniers bestellt ist, ist noch unklar.