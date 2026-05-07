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Muss wieder gehen

Haris Tabakovic hat von Gladbach Bescheid bekommen

Autor: | Publiziert: 7 Mai, 2026 19:43
Haris Tabakovic hat von Gladbach Bescheid bekommen

Haris Tabakovic spielt bei Borussia Mönchengladbach eine äusserst solide Saison. Zwölf Treffer sind dem Schweiz-Bosnier in der Bundesliga bereits geglückt. Dennoch hat er im Verein vorerst keine Zukunft.

Die Gladbach-Verantwortlichen haben dem 31-jährigen Angreifer laut «Sky» in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass dieser den Verein nach Ablauf der einjährigen Leihe wieder verlassen muss. Die von der TSG Hoffenheim aufgerufenen fünf Millionen Euro Ablöse wollen die Gladbach-Verantwortlichen vorerst nicht investieren. Es bleibe aber eine Option, Tabakovic zu einem späteren Zeitpunkt doch noch zurückzuholen.

Der bosnische Nationalspieler, der auch an die WM fahren wird, kehrt somit vorerst zu Hoffenheim zurück. Da die Kraichgauer trotz Vertrag bis 2027 allerdings nicht mehr mit dem früheren YB-Junior planen, muss sich dieser neu orientieren. Noch ist völlig offen, für welchen Verein er nächste Saison aufläuft. Interesse gibt es nach der starken Saison und auch den Auftritten in der Nationalmannschaft aber ganz bestimmt.

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