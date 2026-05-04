Ein bestimmter Thun-Profi mausert sich zum grossen Partyhelden

Der FC Thun schafft am Sonntag nach einigen Anläufen die Sensation und krönt sich zum Schweizer Meister. Bei den Feierlichkeiten tritt ein bestimmter Akteur als Partylöwe auf: Genis Montolio.

Der 29-jährige Spanier hat in der vergangenen Wochen ein persönliches Drama erlebt. Er zog sich gegen Lugano nämlich einen Kreuzbandriss zu und fällt monatelang aus. Dies hat Montolio aber nicht daran gehindert, bei der Thuner Meisterfeier eine absolut zentrale Rolle einzunehmen. Der Abwehrspieler feierte, wie viele seiner Teamkollegen, bis tief in die Nacht und das auch oben ohne. Auf dem Rathausplatz schnappte er sich bei der Feier mit den Fans kurzerhand das Megafon und heizte der Menge kräftig ein.

Einen Teil der Feierlichkeiten dokumentierte er auf seinem privaten Instagram-Account. Der Jubel im Berner Oberland kennt derzeit völlig zurecht keine Grenzen.