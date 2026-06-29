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Deal vor Abschluss
Fix: Thun-Profi Elmin Rastoder wechselt nach Griechenland
Der Transfer von Thuns Stürmer Elmin Rastoder zu Panathinaikos Athen befindet sich auf der Zielgeraden.
Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der 24-jährige Angreifer gemeinsam mit seinem Berater Philipp Degen nach Griechenland geflogen. Dort hat Rastoder den Medizintest am Montag erfolgreich absolviert. Die Unterschrift unter den Vertag als Panathinaikos-Profi erfolgt im Laufe des Montags.
Der gebürtige Wetziker, der für die nordmazedonische Nationalmannschaft aufläuft, hat in der abgelaufenen Saison für den FC Thun in 36 Super League-Partien 15 Treffer erzielt und sechs Assists beigesteuert.
Panathinaikos zahlt Berichten zufolge für den Offensivspieler zufolge eine Ablöse in Höhe von 3,5 Millionen Euro.
Update: Der FC Thun bestätigt den Abgang Rastoders am Montagbend offiziell.
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