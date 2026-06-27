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Ablöse steht schon

Thun-Meister Ethan Meichtry vor Wechsel in die Serie A

Autor: | Publiziert: 27 Juni, 2026 10:34
Thun-Meister Ethan Meichtry vor Wechsel in die Serie A

Der FC Thun verliert mit Ethan Meichtry offenbar den nächsten Leistungsträger der Meistersaison. Der junge Schlüsselspieler steht vor dem Wechsel in die Serie A.

Nachdem am Freitag bekanntwurde, dass sich der FC Thun mit Panathinaikos auf einen Transfer von Elmin Rastoder verständigt hat, gibt es nun aus Sicht der Fans der Berner Oberländer die nächste schlechte Nachricht.

Der Abgang von Ethan Meichtry steht anscheinend ebenfalls unmittelbar bevor. Die Redaktion des italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio berichtet, dass Meichtrys Transfer zum CFC Genua kurz vor dem Abschluss steht.

Demnach fliesst eine Ablösesumme von rund 3,4 Millionen Euro. Genua soll sich im Rahmen der Bemühungen gegen Klubs aus der Premier League durchgesetzt haben. Meichtry kam in der vergangenen Meistersaison auf acht Tore und drei Vorlagen.

Das Eigengewächs hat sich vor seinem Wechsel noch mal zu Thun bekannt und seinen Vertrag im Dezember langfristig bis 2030 verlängert. Für den Schweizer Meister wird Meichtry aber wohl nicht mehr auflaufen.

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