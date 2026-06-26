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Der FC Thun einigt sich mit Griechen über Verkauf von Elmin Rastoder

Autor: | Publiziert: 26 Juni, 2026 15:08
Der FC Thun einigt sich mit Griechen über Verkauf von Elmin Rastoder

Der FC Thun verliert einen weiteren wichtigen Eckpfeiler der Meistermannschaft der vergangenen Saison: Elmin Rastoder zieht es voraussichtlich nach Griechenland.

Die Berner Oberländer haben sich gemäss griechischen Medienberichten mit Panathinaikos über einen Verkauf des Stürmers geeinigt. Demnach fliessen 3,5 Millionen Euro in die Kassen des Schweizer Meisters. Rastoder wird erstmals ausserhalb der Schweiz tätig.

Der nordmazedonische Nationalspieler verfügt auch über den Schweizer Pass und wurde beim FC Rapperswil-Jona und bei den Grasshoppers ausgebildet. Nach Thun wechselte er im Sommer 2024 ablösefrei. Sein Vertrag liefe noch bis 2027 und beinhaltet eine Option zur Verlängerung. Thun macht mit ihm einen dicken Transfergewinn, wenn der Wechsel des Angreifers nach Griechenland tatsächlich zustande kommt.

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