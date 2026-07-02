Die Squadra Azzurra will den Neuanfang mit Conte & Maldini

Der italienische Fussballverband gestaltet in diesen Tagen und Wochen den Neuanfang der Squadra Azzurra. Wichtige Personalentscheide werden jetzt getroffen. In die Zukunft gehen will man in Italien mit Antonio Conte und Paolo Maldini.

Conte soll laut «Gazzetta dello Sport» eine zweite Amtszeit als Nationaltrainer erhalten. Bereits zwischen 2014 und 2016 war er für die Nationalmannschaft zuständig. Der 56-Jährige habe einem Engagement nun zugestimmt. Er soll in den kommenden vier Jahren 16 Millionen Euro kassieren. Ein Teil des Salärs wird wohl sogar durch die Serie A-Klubs übernommen.

Zuletzt war er Chefcoach bei Napoli. Diesen Posten hat er zum Ende der vergangenen Spielzeit allerdings auf eigenen Wunsch hin geräumt.

Ebenfalls zum Verband stossen soll die italienische Abwehrlegende Paolo Maldini. Der neue FIGC-Präsident Giovanni Malago möchte den 58-Jährigen unbedingt als technischen Direktor an Bord holen. Noch hat Maldini nicht zugestimmt. Der Optimismus im Verband ist aber gross, dass er für das Amt begeistert werden kann. Zwischen 2019 und 2023 war Maldini bei seinem Stammverein AC Milan ebenfalls als technischer Direktor aktiv.