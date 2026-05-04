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Rauswurf

Ex-FCB-Coach Fabio Celestini wird in Moskau entlassen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 11:21
Ex-FCB-Coach Fabio Celestini wird in Moskau entlassen

Der frühere Basler Trainer Fabio Celestini ist nicht mehr länger Trainer von ZSKA Moskau.

Die Klubbosse zogen am Montagmorgen die Reissleine und trennten sich vom 50-jährigen Romand. Celestini hatte den Trainerposten im Mai des vergangenen Jahres angetreten und feierte zunächst im Supercup direkt einen Erfolg. Im Laufe dieser Saison performte seine Mannschaft aber nicht so, wie sich dies die Fans und Klubverantwortliche vorgestellt haben.

Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen und dem Abrutschen auf den 6. Tabellenplatz in der russischen Premier Liga muss Celstini nun gehen. Der Vertrag wurde nach der 1:3-Niederlage gegen Zenit St. Petersburg im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst, wie der Verein mitteilte.

Mit dem FCB hate der Coach in der vergangenen Saison das Double aus Meisterschaft und Cup gewonnen. Sein anschliessender Wechsel nach Russland löste viele Diskussionen aus und führte mitunter zu harscher Kritik

 

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