Urs Fischer droht Nadiem Amiri an türkischen Klub zu verlieren

Mainz 05 mit Trainer Urs Fischer muss im Sommer möglicherweise den Abgang von Spielgestalter Nadiem Amiri verkraften.

Der 29-Jährige ist seit Anfang 2024 die spielbestimmende Figur des Bundesligisten. Laut «Sky» steht Amiri nun auf der Shortlist von Galatasaray. Dort ist im Sommer eine weitere Transferoffensive geplant. Unter anderem soll ein Zehner verpflichtet werden. Dabei ist der Mainz-Profi in den Fokus gerückt, wobei Trainer Okan Buruk angeblich eher andere Profile bevorzugt.

Amiri seinerseits soll im Sommer tatsächlich den Abgang bei Mainz planen. Er will woanders eine neue Herausforderung annehmen. Sein Vertrag läuft bis 2028. Die Rheinhessen können auf jeden Fall mit einer stattlichen Ablöse rechnen.