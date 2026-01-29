Urs Fischer droht in Mainz einen Stürmer zu verlieren

Urs Fischer muss in der Zukunft möglicherweise ohne den französischen Stürmer Arnaud Nordin auskommen.

Gleich mehrere Klubs bemühen sich um den 27-jährigen Angreifer und wollen diesen noch in der laufenden Transferperiode unter Vertrag nehmen. Stade Brest legt laut «Sky» 2 Mio. Euro auf den Tisch. Diese Offerte reicht Mainz aber noch nicht aus.

Ohnehin soll es nicht Nordins Präferenz sein nach Frankreich zurückzukehren, wo er bis vor Jahresfrist für Montpellier und zuvor weitere Klubs auflief. Sein Vertrag in Mainz läuft bis 2028. Aktuell ist noch völlig offen, ob Nordin bis zu Beginn der kommenden Woche einen Transfer vollzieht oder nicht. Seit der Amtsübernahme von Fischer spielt Nordin in der Offensive der Mainzer keine zentrale Rolle mehr.