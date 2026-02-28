Legionäre: Rückschlag für Hoffenheim-Schweizer

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Nico Elvedi, Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach): Der Befreiungsschlag aus dem Abstiegskampf der Bundesliga ist mit dem 1:0 gegen Union Berlin ganz gut gelungen. Nico Elvedi schaltete sich nach einer Viertelstunde in der Offensive ein, scheiterte aber mit seinem Abschluss. Haris Tabakovic war wenige Minuten nach dieser Chance mit einem Kopfball zur Stelle, fand seinen Meister aber im gegnerischen Goalie. Von dem Stürmer war es eine gute Partie, weil er sich immer wieder ins Spiel einband und Chancen kreierte oder selbst abschloss.

Silvan Widmer (Mainz 05): Stand nach einer Gelbsperre wieder in der Startelf und holte in Leverkusen immerhin ein 1:1-Unentschieden. Vom Captain waren keine spektakulären Aktionen ausgegangen, zehn Minuten vor Schluss war sein Arbeitstag beendet. Jonas Omlin nahm bei Leverkusen auf der Bank Platz.

Albian Hajdari, Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim): Was für ein Rückschlag im Kampf um die Champions League. Gegen das abstiegsbedrohte St. Pauli setzte es eine 0:1-Heimniederlage. Albian Hajdari schlug gleich kurz nach Beginn der Partie einen überragenden Diagonalball, kurz vor Ende wurde er ausgewechselt. Leon Avdullahu hatte fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit einen Schussversuch aus 20 Metern, der allerdings links am Tor des Gegners vorbeiging.