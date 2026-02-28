SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Am Samstag unterwegs

Legionäre: Rückschlag für Hoffenheim-Schweizer

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 Februar, 2026 17:50
Legionäre: Rückschlag für Hoffenheim-Schweizer

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Nico Elvedi, Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach): Der Befreiungsschlag aus dem Abstiegskampf der Bundesliga ist mit dem 1:0 gegen Union Berlin ganz gut gelungen. Nico Elvedi schaltete sich nach einer Viertelstunde in der Offensive ein, scheiterte aber mit seinem Abschluss. Haris Tabakovic war wenige Minuten nach dieser Chance mit einem Kopfball zur Stelle, fand seinen Meister aber im gegnerischen Goalie. Von dem Stürmer war es eine gute Partie, weil er sich immer wieder ins Spiel einband und Chancen kreierte oder selbst abschloss.

Silvan Widmer (Mainz 05): Stand nach einer Gelbsperre wieder in der Startelf und holte in Leverkusen immerhin ein 1:1-Unentschieden. Vom Captain waren keine spektakulären Aktionen ausgegangen, zehn Minuten vor Schluss war sein Arbeitstag beendet. Jonas Omlin nahm bei Leverkusen auf der Bank Platz.

Albian Hajdari, Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim): Was für ein Rückschlag im Kampf um die Champions League. Gegen das abstiegsbedrohte St. Pauli setzte es eine 0:1-Heimniederlage. Albian Hajdari schlug gleich kurz nach Beginn der Partie einen überragenden Diagonalball, kurz vor Ende wurde er ausgewechselt. Leon Avdullahu hatte fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit einen Schussversuch aus 20 Metern, der allerdings links am Tor des Gegners vorbeiging.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
FCB-Rückkehr vom Tisch?

Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft
Mehr entdecken
Am Samstag unterwegs

Legionäre: Rückschlag für Hoffenheim-Schweizer

28.02.2026 - 17:50
Vertrag bei Real Betis läuft aus

Nati-Verteidiger Ricardo Rodríguez lässt Zukunft offen

28.02.2026 - 12:21
2 Dinge zählen

Silvan Widmer macht Aussage über seine Zukunftsplanung

26.02.2026 - 11:29
"Muss ich klären"

Gregor Kobel nach Patzer mit knallharter Selbstkritik

25.02.2026 - 23:07
Trotz Tiefstnote

Die «Gazzetta dello Sport» nimmt Akanji nach Fehler in Schutz

25.02.2026 - 10:25
Muskuläre Probleme

Der Schweizer Köln-Verteidiger Joël Schmied fällt schon wieder aus

24.02.2026 - 17:41
Spitzenwert

Manuel Akanji ist einer der schnellsten Innenverteidiger der Champions League

18.02.2026 - 17:20
Verletzung am Sprunggelenk

Granit Xhaka meldet sich bei Sunderland bald auf dem Platz zurück

17.02.2026 - 16:37
Wechsel perfekt

Der FC Basel bestätigt den Transfer von Nati-Verteidiger Becir Omeragic

16.02.2026 - 17:44
Schweizer Legionäre

Aurèle Amenda spielt sich fest, zweiter Sieg in Folge für Miro Muheim

14.02.2026 - 18:02